Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
14.10.2021 10:37 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
нацизм, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Захарова фактически объявила Украину фашистским государством

Новости УкраиныНа Украине продолжается героизация нацистов и их пособников, в стране устанавливают памятники и называют...

На Украине продолжается героизация нацистов и их пособников, в стране устанавливают памятники и называют улицы в честь фашистов.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Захаровой, именно поэтому Украина является одной из немногих стран, которые в ООН голосуют регулярно против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма.

«На Украине действительно героизируют нацистов и их пособников. Ровно поэтому они голосуют против этой резолюции из года в год на протяжении уже многих лет», – напомнила представитель МИД РФ.

Она обратила внимание, что это происходит не потому, что украинская сторона не знакома с положениями резолюции или вырабатывает свое отношение к ней.

«Такое возможно было бы, если бы речь шла о нескольких годах, но, ведь, это уже десятилетия. В честь пособников и коллаборационистов, пособников фашистов называют улицы, им устанавливают памятники, во Львовской и Ивано-Франковской областях будущий 2022 год провозглашен годом УПА. А сегодня, 14 октября, на Украине празднуют годовщину основания этой карательной фашистской организации», – заявила Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть