Захарова фактически объявила Украину фашистским государством

14.10.2021 10:37 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине продолжается героизация нацистов и их пособников, в стране устанавливают памятники и называют улицы в честь фашистов.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Захаровой, именно поэтому Украина является одной из немногих стран, которые в ООН голосуют регулярно против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма.

«На Украине действительно героизируют нацистов и их пособников. Ровно поэтому они голосуют против этой резолюции из года в год на протяжении уже многих лет», – напомнила представитель МИД РФ.

Она обратила внимание, что это происходит не потому, что украинская сторона не знакома с положениями резолюции или вырабатывает свое отношение к ней.

«Такое возможно было бы, если бы речь шла о нескольких годах, но, ведь, это уже десятилетия. В честь пособников и коллаборационистов, пособников фашистов называют улицы, им устанавливают памятники, во Львовской и Ивано-Франковской областях будущий 2022 год провозглашен годом УПА. А сегодня, 14 октября, на Украине празднуют годовщину основания этой карательной фашистской организации», – заявила Захарова.