Захарова макнула западных дипломатов носом в реальность

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Новости Украины

Посещение территории ЛДНР не является «красными линиями» для представителей стран Запада, и они должны перестать игнорировать происходящее в молодых республиках.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии побывали на линии соприкосновения. Вроде бы, благородная миссия. Вроде бы, начался тот самый процесс, к которому мы призывали. Мы же постоянно говорили – съездите туда, пообщайтесь с людьми, составьте своё не предвзятое мнение. Не на основе собственных же СМИ, которые вы сами же оформляете методичками и заготовленными тезисами. И вот, вроде бы, в бронежилетах и касках, западные дипломаты продвинулись к линии соприкосновения. Но есть проблема, она же нюанс – только с одной стороны, подконтрольной Киеву. А вот дальше они не пошли. А дальше я бы сказала, что самое интересное, но я скажу, что самое трагичное. Несмотря на работу в регионе большого количества международных экспертов, включая наблюдателей ОБСЕ, они старательно закрывают глаза, не задаются никакими вопросами о происходящем в Донбассе и избегают посещения Донецка и Луганска. Но если уж доехали туда, ну почему не воспользоваться этой возможностью и не пообщаться с людьми?» – сказала она.

При этом Мария Захарова подчеркнула, что представители Запада двулично отговариваются тем, что там «опасно».

«Нам об этом напомнили, в частности, британские коллеги, сравнив нынешнюю эскалацию с ситуацией на Северном Кавказе девяностых годов. Это они позволили себе провести параллели с теми событиями. Так – раз уж они это сделали, мы напомним им, какое количество западных журналистов, политиков, деятелей, из этих же самых стран, посещали в те годы зону контртеррористической операции. Это было очень опасно. И не гипотетически, а потому что этих самых журналистов и деятелей похищали террористы и боевики, требовали за них колоссальный выкуп. И речь не об единичных случаях. Почему западное общество не разговаривает с представителями Донбасса, не говорит о правах человека, не начинает свои сюжеты в заголовках о гуманитарной катастрофе в Донбассе? Мне кажется, уже пора», – добавила дипломат.

Она напомнила, что страны Запада лезут во все уголки и страны мира, но при этом упорно игнорируют находящийся в Европе Донбасс.

«Не бойтесь. Это та самая черта, которая не является «красной» для вас. Её нужно перейти. Я имею в виду линию соприкосновения. И почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что вы когда-то воодушевляли украинских политиков на совершение антиконституционного переворота», – резюмировала Захарова.