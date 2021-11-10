Захарова: На Западе продолжают преследовать русскоязычные СМИ

Во многих странах Европы продолжается масштабная кампания по дискриминации и репрессиям по отношению к российским и русскоязычным СМИ.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складывается впечатление, что на Западе разработали новый механизм по измерению и определению популярности российских средств массовой информации. «Штуковина» это нехитрая. Она заключается в том, что как только СМИ становится востребованным, тут же начинается массированное давление с использованием всех возможных способов», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что возрастающая популярность русскоязычных медиаресурсов, предоставляющих объективную информацию, не даёт покоя русофобам Прибалтики и других стран Запада.

«Лучшие» (а точнее сказать, худшие, потому что занимаются неблагородным делом) умы НАТО и соответствующих структур, которые окормляются вокруг этого военного блока, только и думают, как бы навредить российским и русскоязычным средствам массовой информации. Подобными тоталитарными методами, с запугиванием, уголовным преследованием и закрытием банковских счетов – была заблокирована с 2020 года деятельность российского информагентства «Спутник-Эстония». Нынешняя ситуация лежит за гранью представлений о базовых демократических ценностях и международных обязательствах Таллина по обеспечению беспрепятственной работы СМИ, свободы выражения мнений и равного доступа к информации», – добавила дипломат.

Она отметила, что выдвинутые против этого информпортала обвинения в «отмывании денег и финансировании терроризма» бездоказательны и ничтожны.

«Ничтожны не с точки зрения того, что под ними нет доказательств (это очевидно), а потому что люди, занимающиеся подобными фейками, компиляциями и манипуляциями, унижают сами себя, понятие свободы СМИ, уничижительно относятся к профессии», – сказала Захарова.

Дипломат убеждена, что подобные репрессии наносят серьёзный ущерб двусторонним отношениям между Россией и странами Запада.

«Призываем профильные международные структуры, в первую очередь, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, осудить нападки на русскоязычные средства массовой информации в Эстонии и предпринять должные меры по выправлению этой неприемлемой ситуации», – резюмировала представитель МИД РФ.