28.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Литва, Общество, Политика, Россия, Украина
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Захарова намекнула, что ждёт русофобскую Литву из-за её языковой политики

Запрет литовского правительства на дошкольное образование на русском языке – глупый и опасный шаг.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце 2018 года правительство Литвы регламентировало обучение в детских садах, и, согласно принятым правилам, с 1 сентября общаться с детьми старше пяти лет во время игр с ними можно будет только на латышском языке, по сути дела, исключая русский. Как к этому относится МИД России?» – прозвучал вопрос.

«Мы относимся к этому крайне негативно. Политик, которая характеризуется подобными действиями и шагами, противоречит всем тем обязательствам, которые государства, в частности, члены ЕС взяли на себя по обеспечению прав человека, всего комплекса правочеловеческих норм», – заявила Захарова.

«Это – глупость, потому что любое ограничение желания людей развивать свою национальную самобытность, свои традиции, ведёт и к ожесточению этих людей, и к отсутствию возможности выстраивать гармоничные отношения в целом внутри общества. Примеров предостаточно», – добавила представитель МИД, очевидно намекая, в том числе, и на кровавый гражданский конфликт в «незалежной».

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