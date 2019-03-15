Захарова: НАТО планировало превратить Крым в свой “авианосец”

15.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Позиция жителей Крыма не позволила вместе с Украиной втянуть полуостров в орбиту влияния Запада и НАТО после государственного переворота в Киеве в 2014 году.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«18 марта 2014 года Крым был принят в состав Российской Федерации как неотъемлемая ее часть. Для нас вопрос о Крыме решен навсегда, поскольку его воссоединение с Россией явилось результатом свободного волеизъявления населения полуострова на референдуме, который был проведен в соответствии с нормами международного права и стал, действительно, проявлением торжества демократии», – заявила представитель МИД.

«В ситуации вокруг Крыма в полной мере проявилась стратегическая линия т.н. «коллективного Запада» на подрыв нарастающей мощи и внешнеполитического авторитета России. Поддержав антиконституционный насильственный захват власти в Киеве, наши «западные партнеры» были явно обескуражены тем, что им не удалось заодно с Украиной втянуть и Крым в орбиту своего влияния, превратив полуостров в некий авианосец НАТО в Черном море.

Патриотические чувства населения Крыма не позволили этим замыслам осуществиться. В отместку последовали незаконные санкции – секторальные и персональные, политические и иные рестрикции, в том числе и «визовая дискриминация». Речь идет об ограничении со стороны Европейского союза в адрес крымчан, которые в 2014 г. сделали свой выбор. Это, конечно, наглядный пример политики двойных стандартов и дискриминации», – добавила Захарова.

Тем не менее, по её словам, несмотря на попытки изоляции, сегодня Крым находится в ряду наиболее динамично развивающихся российских регионов.

«Положительная динамика наблюдается в ключевых секторах крымской экономики, фиксируется устойчивый рост доходов регионального бюджета, набирает обороты жилищное строительство, обновляется и совершенствуется инфраструктура. Восстанавливается потенциал знакового для полуострова курортно-туристического сектора – Крым уже лидирует среди всех внутрироссийских направлений для туризма», – отметила Мария Захарова.