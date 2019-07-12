Захарова назвала дикостью демарш Прибалтики относительно салютов в Москве

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Протесты властей стран Прибалтики против салютов, которые проводятся в Москве по случаю освобождения европейских столиц от гитлеровцев, иначе как абсурдом и кощунством назвать нельзя.

Об этом ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера МИД Эстонии выразил протест России из-за планов по организации салюта в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск, назвав эту дату датой повторной оккупации Эстонии. Позднее к Таллину присоединились Литва и Латвия. Как МИД оценивает подобную реакцию?» – прозвучал вопрос.

«Когда вчера вечером увидела эти новости, уже не было возможности сразу их документально подтвердить или опровергнуть, я подумала, что это какая-то ошибка. Речь идет вообще-то о салюте на территории нашей страны. Непонятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить. Это какое-то новое слово. Потом, действительно, оказалось, что представителям наших посольств в МИД Эстонии и Латвии было сказано, что эти страны рассматривают советский период своей истории как «оккупацию» (это их традиционная позиция) и возражают против проведения салютов», – отметила Захарова.

«Данный демарш отражает абсурдную, кощунственную линию властей упомянутых государств. Хочу сказать всем, кто не знает или забыл, что миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать юбилейную дату величайшей в истории Победы над фашизмом. Эти торжества включают, в том числе проведение с 10 апреля 2019 по 9 мая 2020 гг. в московском парке Победы салютов в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от фашистских захватчиков.

Хочу добавить, что эти салюты даются в память о людях, которых практически с нами не осталось. Многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни за свободу людей. Многие шли и воевали не за политические ценности, не за лозунги, а за то, чтобы у нашей планеты, в частности Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь. Именно в честь этих людей и будут даваться салюты», – заявила представитель МИД.

«Но вообще, конечно, мне кажется, просто неприлично указывать государству, что ему делать на своей территории. Тем более это звучит дико в таких словах и формулировках», – добавила Захарова.