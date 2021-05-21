Захарова назвала Украину самой агрессивно настроенной страной

21.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Милитаристские заявления и действия украинского руководства, а также резкое повышение военного бюджета, ясно демонстрируют, что Киев не заинтересован прекращать войну в Донбассе и налаживать отношения с Россией.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на состоявшийся на прошлой неделе в Киеве форум по безопасности, участники которого, включая представителей руководства Украины, обозначили главную задачу страны в этой сфере – подготовку к борьбе с несуществующей российской угрозой. В эту линию вписывается озвученное на днях Зеленским требование сохранить расходы на оборону в 2021-2022 годов на уровне не ниже 5% ВВП страны. Сегодня Украина тратит на военные приготовления 7,5 миллиардов долларов в год и занимает по темпам военных затрат первое место в мире.

Милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря. Начались самые крупные за последние четверть века учения альянса «Defender Europe 2021», в которых принимают участие 28 тысяч военнослужащих из 27 стран НАТО и ее союзников. На очереди другие, не менее масштабные маневры – «Kossack Масе» («Казачья булава»), «Silver Saber», «Sea Breeze». Всего на территории Украины в 2021 году запланировано семь совместных учений со странами НАТО. То есть, каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что подобное милитаристское поведение не способствует урегулированию ситуации в Донбассе и налаживанию отношений с Россией, а также ясно демонстрирует, что киевское руководство не заинтересовано в этом.

Более того, она подчеркнула, что в Киеве умудрились даже палестино-израильский конфликт использовать для нагнетания ситуации.

«Тема конфликта в Донбассе получила неожиданное развитие в контексте обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для проведения радикалами из скандально известного «Национального корпуса Украины» провокационной акции у стен Посольства России в Киеве. Ее участники выражали протест против деятельности ХАМАС, якобы получающего, как и Донбасс, помощь из Москвы. Изуверская логика. В такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги и оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипмиссии. Посольством была направлена нота протеста в МИД Украины», – добавила представитель МИД РФ.