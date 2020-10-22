Захарова обвинила Бундесвер в прямом вмешательстве в молдавские выборы

22.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Высказывания председателя ХДС, министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по поводу предстоящих президентских выборов в Молдавии в пользу одного из кандидатов – это прямая попытка неприкрытого шантажа молдавских избирателей.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на публикацию 12 октября в официальном Твиттер партии ХДС видеообращения Крамп-Карренбауэр в преддверии президентских выборов в Молдавии 1 ноября. Член Правительства ФРГ однозначно высказалась в поддержку кандидатуры председателя партии «Действие и солидарность» Санду на предстоящих выборах.

Мы рассматриваем эти призывы высокопоставленного официального представителя ФРГ как прямое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Утверждения данного официального представителя ФРГ о взаимосвязи выбора в пользу Санду и европейского будущего страны переходят все границы и не могут быть расценены иначе, нежели попытка неприкрытого шантажа молдавских избирателей.

Считаем такие заявления абсолютно неприемлемыми, поскольку они противоречат общепринятой международной практике», – заявила Захарова.

Так, ранее Крамп-Карренбауэр обратилась к гражданам Молдовы и отметила, что от предстоящих выборов зависит, «займет ли Молдова свое место в семье европейских демократий».

«Майя Санду представляет это будущее благодаря доверию, которое она получила у населения Молдовы, а также у партнеров вашей страны в ЕС, в том числе в нашей стране», – подчеркнула немецкий политик.