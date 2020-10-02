Захарова обвинила Запад в позорном сговоре

02.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на предельную ясность и изученность Мюнхенского договора, который фактически инициировал начало Второй мировой войны, сегодня на Западе предпринимаются попытки исказить историю и возложить вину за начало войны на СССР.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того чтобы напомнить (и будем делать это регулярно) нашу общую историю, связанную со Второй мировой войной, хотела бы сказать о годовщине мюнхенского сговора.

В истории дипломатии вряд ли имел место более вопиющий прецедент открытого попрания канонов международного права, да и общепринятых этических норм, чем наспех созванная в Мюнхене 29 – 30 сентября 1938 года конференция четырех держав – Англии, Франции, Германии и Италии. Она осталась в истории как одно из наиболее позорных и трагических явлений, страниц истории, логическим следствием и продолжением которых стала Вторая мировая война.

Дискуссия по существу в принципе отсутствовала, конференция явилась формальным утверждением заранее согласованной сделки участников. За основу был принят предложенный Муссолини проект, который ему был сообщен из Берлина. На конференцию не были приглашены представители Чехословакии, а также СССР, имевшего с Чехословакией договор о взаимной помощи. Чехословацкая делегация, прибывшая в Мюнхен, в переговорах не участвовала, а была лишь информирована постфактум об их результатах.

Свою долю ответственности за раздел Чехословакии несут также Венгрия и Польша, которые в период чехословацкого кризиса занимали откровенно прогерманскую позицию, а затем выдвинули собственные претензии на чехословацкие территории.

По существу, Мюнхенская конференция явилась кульминацией политики «умиротворения» Гитлера, своего рода прелюдией к началу Второй мировой войны, окончательно развязав руки агрессору», – сказала представитель МИД РФ.

Она также возмутилась, что несмотря на предельную ясность тех событий, сегодня на Западе начали появляться попытки переписать историю и обвинить СССР в разжигании Второй мировой войны.

«Мюнхенскому соглашению, иначе именуемому мюнхенским сговором, посвящено большое количество научных трудов и документальных публикаций. Только Министерством иностранных дел СССР/России по этому периоду выпущено семь документальных сборников. Перечислю их: «Год кризиса», «Документы по истории мюнхенского сговора», «СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны», 21-й том фундаментальной серии «Документы внешней политики СССР». И это не все – только несколько названий.

Казалось бы, все здесь предельно ясно. Однако и сегодня предпринимаются попытки фальсифицированной трактовки событий того периода, имеющие мало общего с поиском объективной истины. Авторы ряда публикаций продолжают предпринимать настойчивые попытки оправдать мюнхенский сговор, исказить подлинные цели его организаторов, принизить его роль как одного из важнейших звеньев в цепи событий, приведших к началу Второй мировой войны.

Расцениваем такие публикации как стремление подорвать устоявшиеся представления о войне, переиначить на свой лад ее главные события, сформировать в угоду политической конъюнктуре новую версию, центром которой является стремление возложить на СССР чуть ли не равную ответственность с гитлеровской Германией за ее происхождение.

При всем различии взглядов на политику отдельных государств в период между двумя мировыми войнами мюнхенская сделка, в результате которой Англия и Франция при поддержке США санкционировали раздел, а затем – захват Чехословакии гитлеровской Германией, прочно утвердилась в сознании большинства людей как синоним политики предательства и потворства агрессору», – резюмировала Захарова.