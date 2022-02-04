Захарова объяснила, как нужно относиться к «несерьёзному фантазёру» Кулебе

04.02.2022  18:29 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Анонсированный «альянс» между Украиной, Польшей и Великобританией изначально обречён на полный провал.

Об этом на брифинге в Москве заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированный «альянс» между Украиной, Польшей и Великобританией изначально обречён на полный провал. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Журналист задала вопрос, стоит ли серьёзно воспринимать заявления главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы об альянсе Украины, Польши и Великобритании.

«Нужно ли воспринимать серьёзно господина Кулебу – вы уже даже не спрашиваете, – отметила Захарова. – Любые альянсы против кого-то, они обречены. Не потому что там так хочется. Потому что есть логика, потому что есть исторический опыт».

Она добавила, что такая инициатива навевает некоторые исторические ассоциации.

«Я хотела бы западным партнёрам напомнить, что нагнетание такого милитаристского ужаса, раскол Европы неким тройственным союзом, это всё уже было. Точно так же, как использование терминов, которые включают в себя слово «Ось» и так далее.

Это всё Европа проходила в XX веке. Всё это мы видели накануне Второй мировой войны, и тоже помним, чем это закончилось, и к какой катастрофе всё это привело. Эти эксперименты не должны повторяться. И как бы они ни фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна – провокация», – подчеркнула представитель МИД РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]ya.ru


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть