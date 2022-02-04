Захарова объяснила, как нужно относиться к «несерьёзному фантазёру» Кулебе

Анонсированный «альянс» между Украиной, Польшей и Великобританией изначально обречён на полный провал.

Об этом на брифинге в Москве заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист задала вопрос, стоит ли серьёзно воспринимать заявления главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы об альянсе Украины, Польши и Великобритании.

«Нужно ли воспринимать серьёзно господина Кулебу – вы уже даже не спрашиваете, – отметила Захарова. – Любые альянсы против кого-то, они обречены. Не потому что там так хочется. Потому что есть логика, потому что есть исторический опыт».

Она добавила, что такая инициатива навевает некоторые исторические ассоциации.

«Я хотела бы западным партнёрам напомнить, что нагнетание такого милитаристского ужаса, раскол Европы неким тройственным союзом, это всё уже было. Точно так же, как использование терминов, которые включают в себя слово «Ось» и так далее.

Это всё Европа проходила в XX веке. Всё это мы видели накануне Второй мировой войны, и тоже помним, чем это закончилось, и к какой катастрофе всё это привело. Эти эксперименты не должны повторяться. И как бы они ни фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна – провокация», – подчеркнула представитель МИД РФ.