Захарова отчитала американского посла в Сербии

16.09.2019, Москва, Елена Острякова

США должны извиниться перед Сербией, которую они бомбили в 1999 году, прежде чем выступать с инициативами в этой стране.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова посла США в Белграде Кайла Скотта, который призвал сербов «шире смотреть» на бомбардировки их государства силами НАТО в 1999 году.

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«Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обеднённым ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперёд», – написала Захарова.

Покидающий свой пост Скотт призвал 1999 год рассматривать в более широкой перспективе.

«Я пытался напомнить, что отношения США и Сербии исторически в основном были отличными, исключение составляют 1990-е годы и события во времена режима Милошевича. Прошло 20 лет с тех пор, настало время двигаться вперед и улучшить наши отношения, а у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса», — сказал Скотт.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия, в результате которой было разрушено государство, погибли от 3500 до 4000 человек и получили ранения около 10 000, большая часть из которых — мирные жители.