Захарова отказалась оценивать заявление главы ДНР Пушилина

12.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Учитывая остроту вопроса, Москва не комментирует стремления и инициативы республик Донбасса, идущие вразрез с положениями Минских договорённостей.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопрос относительно недавнего заявления главы ДНР Пушилина, который заявил, что в идеале республика планирует войти в состав России на правах федеративного округа, как Россия оценивает такое заявление и возможно ли такое?» – спросил журналист.

«Россия, мне кажется, не должна оценивать все заявления, которые делаются, а они делаются ежедневно, учитывая остроту вопроса. Мы исходим из примата Минских договорённостей, а там всё зафиксировано», – прокомментировала Захарова.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин на встрече с московской интеллигенцией заявил, что главной целью республики является вхождение в состав России.

«Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федеративного округа. Что у народа Донбасса не отнять, так это терпения. Но если быть максимально откровенным, то до указа президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощенной системе настроения у людей были не такими оптимистичными», – цитирует Пушилина официальный сайт главы ДНР.