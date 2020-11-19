Захарова отправила зарвавшегося посла ФРГ на «Уроки Нюрнберга»

19.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявление немецкого посла о том, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было установление в побеждённой стране сталинского репрессивного правления – это откровенная провокация, направленная на тех, кому Великая Отечественная война и Великая Победа – не пустые слова.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Захарова выразила возмущение выступлением посла ФРГ 19 октября в Литве на церемонии открытия в Вильнюсе памятника Еврейскому водовозу.

«Глава немецкой дипломатической миссии в литовской столице заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было ни много, ни мало установление в побеждённой стране сталинского репрессивного правления.

Хочется спросить наших немецких коллег, все ли у них нормально?

Квалифицируем эти откровения высокопоставленного дипломата МИД ФРГ, навеянные культивируемыми десятилетиями ультранационалистическими силами в Литве антироссийскими настроениями, как грубую и циничную провокацию.

В этой связи хотели бы, прежде всего, напомнить о том, что война СССР против нацистской Германии была Великой Отечественной войной его народов за свободу и независимость, борьбой с угрозой порабощения и уничтожения нацистами. Третий рейх, одержимый безумием расовой теории гитлеризма, объявил нашу страну «жизненным пространством» немцев, которое должно быть очищено от неполноценных народов, в первую очередь, славян.

Наступательные боевые действия Вермахта и частей СС, их союзников и приспешников против Советского Союза велись не только для нанесения ему военного поражения, но и с целью физического уничтожения населения страны, что сопровождалось беспрецедентными в истории зверствами и преступлениями против гражданского населения, подпадающими по своей сути под сформулированное позже международно-правовое определение геноцида.

Более трёх лет многонациональный советский народ боролся за своё выживание. Лишь в 1944 году, освободив территорию СССР от германской оккупации, Красная армия начала ценой бесчисленных жизней советских солдат и офицеров вырывать Восточную и Центральную Европу из-под нацистского террора», – заявила представитель МИД.

Она отметила, что с учётом истории Второй мировой войны и роли Германии и её народа в самом кровавом конфликте человечества, вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе.

«Мы рассматриваем это как провокацию, – подчеркнула Захарова. – Ожидаем от германской стороны объяснений и чёткого дистанцирования от подобного индивидуального выпада, который, к сожалению, не является единичным случаем».

Также она констатировала, что в последнее время в ФРГ всё активнее продвигается псевдоисторический нарратив, приравнивающий СССР к Третьему рейху в контексте проблематики генезиса Второй мировой войны и отождествляющий коммунистический и национал-социалистский режимы. По словам Захаровой, делается это, очевидно, в стремлении выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма.

«Такой подход вызывает наше категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самопреодоления процесс послевоенного примирения россиян и немцев. Для такой исторической амнезии, ее профилактики и лечения, и проводится научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».

Завтра, 20 ноября, (внимание посольству ФРГ в Москве!) в Музее Победы на Поклонной горе стартует Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга» – масштабное мероприятие, приуроченное к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, одно из ключевых событий Года памяти и славы», – анонсировала представитель МИД.

Она добавила, что после подобных выпадов немецкого посла была просто обязана привлечь к этой теме германских партнёров.

«Сегодня, когда в целом ряде стран вновь провозглашаются нацистские доктрины, предпринимаются циничные попытки уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников, необходимо направить все усилия на отстаивание исторической правды о Великой Отечественной войне в память о миллионах погибших, во имя сохранения фундаментальных принципов демократии и прав человека.

Убеждены, что Форум внесёт весомый вклад в работу по противодействию фальсификации истории, формированию консолидирующей позиции международного сообщества в оценке преступлений нацистов против человечества», – заключила Мария Захарова.