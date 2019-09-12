Захарова отреагировала на травлю болгарских русофилов

12.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Политические преследования и арест руководства болгарского общественного движения «Русофилы» и обвинение в шпионаже председателя Николая Малинина ставят под вопрос нынешнюю положительную динамику двусторонних отношений между Россией и Болгарией.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотела бы остановиться на теме обвинения председателя национального движения русофилов в Болгарии в шпионаже. Мы озабочены этими обвинениями. Они были выдвинуты против председателя неправительственной организации «Русофилы».

Напомню, речь идет о болгарской организации. Деятельность этой неправительственной организации, как мы понимаем, была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепления дружественных связей между народами наших стран», – заявила Захарова.

«Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику двусторонних отношений, будет продолжена совместная работа по реализации достигнутых в последнее время договоренностей.

В том числе в гуманитарной и культурной сферах по сохранению объединяющего исторического наследия», – добавила представитель МИД.