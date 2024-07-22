Захарова: Отставка Байдена может быть фейком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допускает, что отказ президента США Дональда Трампа от участия в выборах может оказаться фейком.

Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нередко такое бывает. Кандидаты в президенты, даже президенты, премьер-министры, руководители парламентов и просто знаковые фигуры покидают досрочно предвыборные гонки, посты по разным причинам. Так устроена жизнь. Но вы знаете, мне сложно назвать конкретные примеры за последние годы, когда это делалось без видеоподтверждения, если человек не был при смерти. Тогда за него это делало его близкое окружение, фиксируя его критическое состояние. По одной простой причине: информационный мир сегодня полон фейков с элементами искусственного интеллекта. Эта тема может развиться в любую сторону. Она может быть подхвачена кем угодно. Всегда подобные вещи фиксируются на видео», – сказала Захарова.

С ее точки зрения, это выглядит особенно странно, поскольку «человека крутили каждый день в рамках предвыборной кампании», а все помощники и секретари Байдена регулярно заявляли, что он хорошо себя чувствует и не откажется от гонки. Захаровой кажется подозрительной и та «турбо-скорость», с которой проходили все события после публикации заявления Байдена. Она допускает, что президент США эту бумагу не только не писал, но и не читал.