Захарова ответила Киеву на обвинения в проведении парадов в Крыму и Донбассе

25.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Парад Победы в Крыму – это внутреннее дело РФ, а что касается Донбасса, то власти Донецкой и Луганской республик без какого-либо содействия со стороны Москвы сами решили все проблемы с СММ ОБСЕ на Украине и организовали парады к 75-й годовщине Победы.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве не устают придумывать различные теории, множить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности. Вчера МИД Украины отметился очередными заявлением и нотой в адрес МИД России, в которых выразил «решительный протест» в связи с проведением парада в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом без, как подчеркнуто, некоего «согласования» с Киевом.

Хотелось бы очередной раз напомнить, что Крым – это неотъемлемая часть РФ, и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос о государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 г. и обсуждению не подлежит. Вы знаете это не хуже нас – я сейчас обращаюсь к МИД Украины. Каких героев чествовать и как отмечать наши праздники, мы будем определять сами без вашей подсказки», – заявила Захарова.

«Что касается парадов в Донецке и Луганске, они, кстати, тоже упомянуты в украинских протестах, то претензии Киева вообще беспредметны. Россия не контролирует эти украинские регионы», – подчеркнула представитель МИД.

«Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в МИД Украины об этом не знают», – добавила Захарова.