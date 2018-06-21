21.06.2018, Москва, Елена Острякова

2 827 просмотров

Захарова ответила на хамство Госдепа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безответственным заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэр, которая обвинила в «Твиттере» российских «марионеток» в Донбассе в обстреле беспилотников ОБСЕ и запугивании сотрудников миссии. Американка призвала Россию прекратить свое «безобразное поведение» и «убраться из Украины»,

«Призываем наших американских партнеров более ответственно и профессионально подходить к публичным заявлениям, даже если они делаются в «Твиттере». Пора перестать искажать факты и выгораживать Киев, а вместо этого побудить его начать выполнять Минские соглашения, а именно прекратить обстрелы Донбасса, снять блокаду этого региона и предоставить ему особый конституционный статус в составе украинского государства. Уверены, что возможности влияния на Киев у Вашингтона имеются», – цитирует Захарову официальный сайт МИД РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Она отметила, что обстрелы беспилотников ОБСЕ со стороны ВСУ в Вашингтоне не комментируют, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается жертв среди мирного населения, то по данным СММ, только с начала этого года от пуль и снарядов ВСУ пострадали 48 мирных жителей Донбасса (39 ранено и 9 убито), а на территории подконтрольной ВСУ – 9 чел. (4 ранено, 5 убито). Эти цифры говорят сами за себя», – сказала Захарова.