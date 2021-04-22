Захарова послала киевских политиков в Донбасс

22.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Нагнетая ситуацию в Донбассе, Киев фактически повторяет историю 2014 года, когда была начата «АТО».

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжают вызывать беспокойство действия руководства Украины, направленные на дестабилизацию ситуации в Донбассе. Вооруженные силы Украины не снижают интенсивность обстрелов мирных населённых пунктов, включая пригороды Донецка. Активно используют запрещённые Минскими соглашениями вооружения, включая крупнокалиберные миномёты и артиллерийские установки.

Киев продолжает стягивать в регион технику и войска. Тревожным сигналом стали перевод подразделений Службы безопасности Украины в режим повышенной боевой готовности, а также заявления о «масштабных антитеррористических учениях». Все мы хорошо помним, как семь лет назад под эгидой борьбы с вымышленными террористами майданные власти начали операцию по подавлению несогласных с киевским путчем. Она быстро переросла в вооружённый конфликт, тяжёлые последствия которого не урегулированы до сих пор», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что одновременно с этим продолжаются провокации в акватории Чёрного моря со стороны стран НАТО, равно как и продолжение финансирования войны на Украине Западом. В то же время переговоры на международных площадках никаких результатов не приносят.

«Плачевно выглядят итоги недавних встреч «нормандского формата» и Контактной группы. 19 апреля безрезультатно завершилась видеоконференция советников лидеров стран «нормандской четвёрки».

Москва подготовила к встрече конкретные предложения по обеспечению тишины в зоне вооруженного конфликта. Но все они были подвергнуты обструкции со стороны Украины. С ней, по сути, солидаризировались представители Германии и Франции. Вместо конкретных решений они предложили безадресный проект заявления о приверженности режиму прекращения огня.

На фоне растущего числа жертв среди гражданского населения Донбасса, где за месяц погибли уже три мирных жителя, 20 апреля по инициативе Донецка, поддержанного Луганском, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы.

По некоторым аспектам удалось достичь согласия, однако большинство существенных вопросов остаются заблокированными Киевом, который прилагает все усилия, чтобы уклониться от прямого взаимодействия с Донецком и Луганском…

Очень «радуют» жалобы киевских дипломатов и представителей официальных структур, о том, что в Москве «не отвечают» на их телефонные звонки. Якобы это не дает им работать. Исходя из сказанного, из ситуации, складывающейся на Украине и в Донбассе, звонить надо в Донецк и Луганск. Это будет своевременно, правильно и эффективно», – добавила представитель МИД.