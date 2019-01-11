Захарова пожаловалась, что Запад игнорирует героизацию бандеровцев

11.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Признание дня рождения одного из лидеров ОУН нацистского пособника Степана Бандеры государственным праздником является ярким свидетельством попытки киевского правительства внушить жителям Украины ложную историю.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это пугающая тенденция героизации нацистов на Украине, переписывания истории в угоду конъюнктурным соображениям. При этом создается впечатление, что киевский режим хочет не просто подтасовать исторические факты, а подменить память украинского народа и его героическое прошлое псевдогероями, в реальности устраивавшими жестокие расправы над невинными людьми.

Очередным подтверждением этого является желание Министерства образования и науки Украины убрать из учебников по истории упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами в период Второй мировой войны.

Вместо того, чтобы действительно проявлять заботу о ветеранах Великой Отечественной войны, 1 января в Киеве и ряде других регионов страны были организованы факельные марши националистических партий.

Этот год Украина начала уже официально с государственного праздника в честь дня рождения преступника, причастного к кровавым акциям.

Еще несколько лет назад, когда мы обозначали намечающуюся тенденцию под киевским режимом, нам говорили, что мы драматизируем ситуацию. Нет, мы ее не драматизировали, мы представляли реальные оценки того, что произойдет, и это произошло», – сказала представитель дипведомства.

При этом она акцентировала внимание на том, что западные государства продолжают игнорировать агрессивную политику киевского руководства.

«В то время, когда мы бьем тревогу в связи с усугубляющейся ситуацией и растущими неонацистскими настроениями на Украине, которые обретают поддержку на официальном уровне, что же мы слышим от западных стран-борцов за демократические ценности в этой связи? Да ничего. Нет никакой реакции, осуждения и официальных заявлений ЕС, международных организаций и правозащитных структур в связи с этим», – резюмировала Захарова.