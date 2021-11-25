Захарова: Правочеловеческий аспект не применим к Украине

25.11.2021  21:27 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Минский процесс, нацизм, Общество, Политика, Права человека, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

По логике киевского режима, оружие выпрашивается Украиной у США и стран Запада во имя людей, против которых оно будет применяться.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По логике киевского режима, оружие выпрашивается Украиной у США и стран Запада во имя...

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«США и страны НАТО декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе, а на деле накачивают страну, имею в виду киевский режим, оружием, который использует его в регионе против тех, кого называет собственными гражданами, о ком якобы заботиться.

Во имя этих же людей киевский режим умоляет международное сообщество постоянно оказывать им некое содействие и защищать их от России. Всё это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг», – сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что помимо поставок оружия, проводятся учения США и НАТО с Вооружёнными силами Украины.

«Продолжается глобальное военное освоение этой страны. Минские договоренности уже никаким образом не вспоминаются. Всё, что связано с правочеловеческим аспектом, в принципе не применяется к Украине. Как будто это имеет некую сноску – все эти декларации, заявления, правила, где написано, что правочеловеческий компонент применяется везде, кроме Украины», – добавила представитель МИД.

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