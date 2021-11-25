Захарова: Правочеловеческий аспект не применим к Украине

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Новости Украины

По логике киевского режима, оружие выпрашивается Украиной у США и стран Запада во имя людей, против которых оно будет применяться.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США и страны НАТО декларативно выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе, а на деле накачивают страну, имею в виду киевский режим, оружием, который использует его в регионе против тех, кого называет собственными гражданами, о ком якобы заботиться. Во имя этих же людей киевский режим умоляет международное сообщество постоянно оказывать им некое содействие и защищать их от России. Всё это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг», – сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что помимо поставок оружия, проводятся учения США и НАТО с Вооружёнными силами Украины.

«Продолжается глобальное военное освоение этой страны. Минские договоренности уже никаким образом не вспоминаются. Всё, что связано с правочеловеческим аспектом, в принципе не применяется к Украине. Как будто это имеет некую сноску – все эти декларации, заявления, правила, где написано, что правочеловеческий компонент применяется везде, кроме Украины», – добавила представитель МИД.