16.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Захарова предложила обыскать украинских министров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила украинским силовикам поискать доказательства госизмены у членов украинского правительства, ипередает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Доказательством госизмены журналистом МИА «Россия сегодня» силовики считают российский паспорт. А они не пробовали вломиться к членам своего правительства и поискать гринкарты, паспорта иностранных государств, награды других государств. Я думаю, они очень много интересного найдут», – сказала Захарова сегодня на брифинге в Керчи.

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Ее также возмутило, что в качестве вещдоков в деле российских журналистов фигурирует иностранная валюта.

«Да если разложить деньги хотя бы одного члена правительства там не то что кровати, там страны не хватит. Почему украинские силовики не задаются вопросом, кто действительно работает на другие государства. Национальная элита, которая имеет доступ ко всем государственным тайнам, имеет двойное гражданство, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов», – возмутилась Захарова.