Захарова предложила Терезе Мэй не париться с поводами для санкций

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пора уже просто говорить о том, что нужны новые санкции в отношении России, не выискивая поводов.

Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, им уже нужно успокоиться и вообще не упоминать какие-то поводы. Это бессмысленно. В Великобритании целый ряд политических деятелей зарубежных западных государств стоят чётко на позиции санкционного давления. Не только в отношении России. Таким образом они считают возможным разруливать и урегулировать либо собственные проблемы, либо влиять на международную повестку. Это просто их подход», – отметила представитель МИД РФ.

«Поэтому какой смысл говорить о ситуации в Керченском проливе, сирийском урегулировании, ситуации в других регионах? Это всё лишнее уже. Мне кажется, будет правильнее, честнее, да и меньше сил будет у неё (Терезы Мэй – ред.) отнимать (а они ей сейчас нужны в контексте Брексита), просто говорить о том, что нужны новые санкции в отношении России. И всё. Мне кажется, ни у кого даже претензий к ним не будет. Это просто повторение мантры, меняется сценография, а таинство остаётся тем же», – добавила Захарова.