Захарова припечатала Запад аргументом о референдуме»

04.10.2022  17:32 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Балканы, Дзен, Косово, Крым, Политика, Россия


Признание Косово натовскими странами продиктовано тем, что там воевали за независимость с оружием в руках, в отличие от мирного крымского референдума, который для Запада не аргумент, потому что не было кровопролития.

Об в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Признание Косово натовскими странами продиктовано тем, что там воевали за независимость с оружием в...

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«Они же после крымского референдума 2014 года что говорили? Когда я это впервые услышала в ходе переговоров, я похолодела. Они говорили, вы не сравнивайте крымский референдум с отсутствия референдума в Косово. Внимание! Аргумент натовских стран, ЕС и США: потому что Косово много лет боролось за то, чтобы получить независимость. А Крым – не боролся.

Но если это был ваш аргумент на протяжении многих лет по непризнанию референдума в Крыму, а сейчас-то что? Или вы не видели, как Донбасс истекал кровью? Ведь аргумент был, что борьба – она тоже разная бывает, есть правильная, а есть неправильная. С точки зрения НАТО, Крым боролся не теми методами, и люди не те. Другое дело, что Косово боролось с оружием в руках, они так говорили, с оружием в руках отстаивали независимость», – сказала Захарова.

Также она привела ещё один вопиющий «аргумент» со стороны НАТО, оправдывающий нарушение территориальной целостности Сербии.

«Он сводился к тому, что признание Косово натовскими странами было необходимо для того, чтобы «прекратить кровопролитие и дать людям шанс на мирную жизнь». Всё сходится [о чём в Госдуме говорил Лавров]. Потому что они всю жизнь занимались подлогами и инсценировками, это их кредо», – подчеркнула представитель МИДа.

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