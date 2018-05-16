16.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Захарова призналась, что боится поддержать украинку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шокирована тем, что в Кривом Роге организатор праздника в честь Дня Победы была уволена за то, что использовала песню «Верните память» в качестве аудиосопровождения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Да, это песня, автором которой я являюсь. У меня есть соавторы. Я не уверена, что люди об этом знали, им просто понравились ее слова. Потому что наши народы близки по духу и культуре, по ощущению этого мира. Какой же шок для меня было узнать, что женщину, которая отвечала за организацию этого мероприятия, уволили. Самое страшное, что невозможно высказать слова поддержки. Я боюсь, что это приведет к новым репрессивным мерам», – сказала Захарова.

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Она отметила, что в этом году несмотря на сопротивление радикалов акция «Никто не забыт, ничто не забыто», аналогичная “Бессмертному полку”, собрала на Украине рекордное число участников.

«В Киеве акция стала километром настоящего героизма. От метро «Арсенальная» до Вечного огня более 50 тыс человек несли черно-белые портреты героев, чей подвиг украинская власть пытается украсть. Звучали советские песни. За это людей задерживали, оскорбляли, но они продолжали идти. Акция в Одессе представляла собой сплошное противостояние ее участников и активистов «Правого сектора». За выкрики «Слава президенту России» люди были задержаны», – сказала Захарова.