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17.11.2021 20:55
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Захарова призвала Киев внимательно прочесть Минские соглашения и смириться с указом Путина по ЛДНР

Новости УкраиныУ Киева настолько «своё» видение Минских соглашений, что украинская сторона взяла за привычку самостоятельно...

У Киева настолько «своё» видение Минских соглашений, что украинская сторона взяла за привычку самостоятельно корректировать их положения, выдвигать инициативы и принимать решения, не считая нужным это обсуждать с противоположной стороной.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на заявление МИД Украины, в связи с недавним указом президента РФ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Судя по всему, в Киеве даже не удосужились внимательно его прочитать, но как всегда сразу обвинили Москву в якобы нарушении Минских соглашений.

Хотела бы напомнить, что в соответствии с п.11 Комплекса мер, Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами РФ», – сказала Захарова.

«Всячески саботируя выполнения обязательств по Минским соглашениям, украинские власти поставили на поток выдвижение инициатив и принятие решений, которые не обсуждались с представителями Донецка и Луганска, тем самым просто лишая всякой перспективы и без того буксующий процесс урегулирования», – добавила представитель МИД.

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