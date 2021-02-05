Захарова призвала постпреда ФРГ прекращать работать на меджлисовскую пропаганду

26.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Чиновники ЕС самоизолировались от Крыма, чтобы врать о его невъездном положении и повторять за меджлисовскими экстремистами ничем не подтверждённые антироссийские тезисы.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на заявление постпреда ФРГ при ООН (Кристоф Хойсген – ред.) о некой обеспокоенности Берлина судьбой подвергающихся притеснениям крымских татар.

Что сказать? Это выдумка, которая была предложена руководителями «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещён в РФ – ред.) о некоей атмосфере террора, создаваемой «оккупационными властями», подхваченная другими недоброжелателями, которые выдают себя за поборников прав человека, но, на самом деле, являются просто типичными – либо агентами влияния внутри, либо их кураторами снаружи», – сказала Захарова.

Она также назвала фейками сообщения о массовых похищениях крымских татар, обысках и арестах.

«Всё это абсолютно безосновательно и не подтверждено конкретными фактами», – подчеркнула представитель МИД.

«Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чём сделал заявление постпред ФРГ, то российская сторона всегда демонстрировала готовность принять у себя с официальным визитом, в том числе в российских субъектах, включая Республику Крым, любые международные контрольные механизмы в области прав человека», – добавила Захарова.

Она напомнила, что проводятся регулярные пресс-туры для аккредитованных иностранных корреспондентов, которые посещают Крым.

«Просто вы в ЕС это блокируете. Вы, с одной стороны, рассказываете о неких ужасах, которые творятся на территории Крыма, с другой стороны – сами не едете туда, не пуская официальные делегации, и пугаете остальных, что туда ездить не надо, опасно, что будут наложены санкции на тех, кто туда ездит. Это же вы сами всё делаете, а потом нас в этом обвиняете», – сказала Захарова.

Также она персонально обратилась к постпреду ФРГ, который рассказывает, что в Крым никак попасть нельзя, и рассказала, что в Симферополь ежедневно прибывает от 16 до 25 рейсов 17 авиакомпаний, в том числе, 13 рейсов из Москвы.

«Порекомендуйте своим коллегам в Москве приобрести билет на один из этих рейсов, прилететь в Крым и составить собственное непредвзятое впечатление и рассказать вам, как можно это сделать.

Да, правда бесценна, но в данном случае у неё есть цена. Правда о Крыме стоит не так дорого – это цена на билет по маршруту Москва-Симферополь. Позвольте себе такую роскошь», – посоветовала представитель МИД.