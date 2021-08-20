Захарова прокомментировала скандал с памятником гитлеровскому гауптману Шухевичу в Канаде

20.08.2021 14:31 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Канадские власти открыто поддерживают русофобски окрашенный ультранационализм, исповедуемый нынешним режимом в Киеве, а потому в памятниках гитлеровским коллаборантам на своей территории они не видят чего-то позорного для страны.

Об этом на брифинге МИД РФ заявила представитель МОД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на протесты общественности, еврейских организаций и наших соотечественников в Канаде, официальная Оттава отказывается предпринимать какие-либо действия по устранению такого позорного явления, как мемориалы нацистским преступникам из числа украинских коллаборационистов, служивших в 14-ой дивизии СС «Галичина», – отметила Захарова.

Она уточнила, что речь идёт о городе Эдмонтон, где также установлен бюст гитлеровскому гауптману Роману Шухевичу, заместителю командира 201-го батальона шуцманшафта, который находился в оперативном подчинении обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха и проводил карательные операции в Белоруссии.

Также Захарова сообщила, что неизвестные нанесли ночью на этот мемориал надписи красной краской «настоящий нацист» и «нацистский памятник».

Дипломат добавила, что что большинство канадцев не разделяет пиетет перед пособниками гитлеровцев из числа украинских националистов, которых власти Канады пригрели в стране после Второй мировой войны. При этом она добавила, что среди политических деятелей, включая некоторых членов правительства, многие «открыто поддерживают русофобски окрашенный ультранационализм, исповедуемый нынешним режимом в Киеве».

«Поэтому неудивительно, что призывы канадской еврейской общины, таких известных НПО, как «Бнай Брит» и «Друзья Центра Симона Визенталя», избавиться от нацистских символов, остаются гласом вопиющего в пустыне. Более того, в СМИ и учебниках истории насаждается «единственно верная» точка зрения, что нацистские приспешники во главе с С.Бандерой и Р.Шухевичем боролись якобы за независимость Украины.

А на официальном уровне кощунственно ставится знак равенства между гитлеровской Германией и Советским Союзом, что оскорбляет память 27 млн. советских людей, отдавших жизни во имя Победы над нацизмом, а также отравляет российско-канадские отношения», – отметила представитель МИД.

«Призываем канадские власти, заявляющие о приверженности правам человека и демократии, осуждающие лишь на словах проявления ксенофобии и антисемитизма, предпринять реальные и действенные шаги в направлении исторической правды. Нулевая терпимость к нацизму и тем, кто сегодня пытается его оправдать, – это требование времени и долг памяти советским и канадским ветеранам, сражавшимся с гитлеровской военной машиной», – заключила Захарова.