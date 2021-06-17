Захарова рассказала, как Москва будет противостоять попыткам Запада переписать историю

17.06.2021, Москва, Владимир Гладков

В рамках противодействия попыткам переписать историю Второй мировой войны и приравнять коммунизм к нацизму, Россия в этом году проведёт ряд тематических мероприятий, в том числе и за рубежом.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы напомнить о том, что, говоря об этих днях (годовщине начала Великой Отечественной войны – прим. ред.) и готовясь к ним, мы вновь задумываемся над тем, что подвело к роковой черте. Главная причина – агрессивная, человеконенавистническая сущность нацизма и политики стран «Оси». Реализации их захватнических планов способствовало попустительство со стороны ведущих держав того времени, пытавшихся решить проблему своей безопасности, как показал мюнхенский сговор, за счет безопасности и суверенитета других, желание западных «демократий» повернуть вектор агрессии на Восток. В этом свете в корне неприемлемы, кощунственны и попросту антиисторичны утверждения о некой «тождественности» нацизма и коммунизма, попытки возложить равную ответственность за начало войны на Германию и СССР, уравнять палачей и жертв, замолчать решающий вклад Советского Союза в слом гитлеровской военной машины, принизить подвиг воинов-освободителей Красной армии не столь решающим, каким он был на самом деле, сделать всё, чтобы его принизить», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что попытки переписать историю оскорбительны для России, поэтому Москва будет им противостоять.

«Подобные суждения оскорбительны для России, они оскверняют память миллионов погибших в борьбе с фашизмом граждан нашей страны. Как подчеркнул президент России Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа» 20 мая, оставлять без реакции, без достойного ответа подобные действия мы не можем, мы будем делать все, чтобы будущие поколения сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к ее героям, к своим предкам», – добавила представитель МИД РФ.

По её словам, в этом году Россия проведёт ряд тематических мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне. Некоторые из них пройдут за пределами РФ.

«19-23 июня сего года в Минске и Бресте под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом состоится Международный форум российских соотечественников «22 июня 1941 г. Победа будет за нами!», посвященный 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны», – отметила Захарова.

В мероприятии примут участие представители российской диаспоры из порядка 40 стран, а также чиновники и общественные деятели России.

«В ходе дискуссий основное внимание будет уделено вопросам консолидации нашей диаспоры на примере общей исторической памяти, борьбы с фальсификацией истории, патриотического воспитания молодого поколения. Важным элементом программы станет посещение соотечественниками Брестской крепости, возложение ими цветов и участие в митинге-реквиеме на ее территории», – резюмировала она.