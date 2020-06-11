Захарова рассказала, как на голландском суде по MH17 выгораживают Украину

11.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Произвол, происходящий в Нидерландах на судилище по делу о крушении в небе Донбасса борта МН17, не оставляет сомнений, что голландские прокуроры, фактически не скрывая, пытаются отвести любые подозрения от Украины.

Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нидерландский прокурор Тейс Бергер недавно заявил, что якобы установлена модель поразившей рейс МН17 ракеты. Этот вывод сделан на основе отдалённого сходства с формой двутавра так называемой бабочки, всего дух осколков из обнаруженных 370. Хотя в материалах голландского технического расследования чётко указано, что в боеголовках такого типа подобные осколки составляют одну четверть от общего числа, то есть, их должно было быть около ста. К тому же в корпусе самолёта не обнаружено ни одного отверстия в форме двутавра, да и сами осколки найдены при сомнительных обстоятельствах.

Наконец, спустя два года, обвинение всё же вспомнило о представленных Россией материалах, они доказывают украинское происхождение ракеты, которая, по мнению самой следственной группы, поразила рейс МН17. Тем не менее, прокуроры берутся утверждать, делают это голословно, что российские данные, цитирую: «подверглись манипуляции и подгонке», – рассказала Захарова.

«Это очередная ложь, ведь им предлагали посетить Россию, если забыли, предлагали воочию убедиться в подлинности формуляров, однако к этой теме следователи как-то сразу охладели. Они сами не изъявили желание приехать, а также не направляли никаких дополнительных запросов.

В украинских резервах, разумеется, информации, где и как всё это время находилась ракета после распада СССР, не нашлось – что понятно. Хотелось бы следователям задать вопрос, не кажется ли им это странным», – отметила представитель МИДа.

По её словам, в своих выступлениях голландские прокуроры пытались отвести любые подозрения от Украины, рассказывая, что средства ПВО ВСУ в день трагедии якобы «не функционировали». Также Захарова напомнила о видеоматериалах, где украинские официальные лица позировали на фоне развёрнутых в зоне «АТО» «Буков» в боевом состоянии.

«Само обвинение прямо указывает, что ЗРК «Бук» ВСУ были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости к месту трагедии. И всё это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее», – возмутилась Захарова.

При этом она отметила, что у самих следователей, которые явно путаются в показаниях, никаких вопросов к Украине и сопутствующим её нестыковкам не возникает.

«Кстати, обходится стороной и вопрос об ответственности Киева в связи с незакрытием воздушного пространства в зоне боевых действий, о чём мы тоже неоднократно говорили. И, конечно, никуда не годится то, что по целому ряду рассматриваемых на суде эпизодов в качестве доказательной базы, делались ссылки на данные, полученные непосредственно от СБУ – явно заинтересованной стороны. Впрочем, нам кажется, что лучше сейчас предоставить судьям самим оценить выводы расследований, сейчас не время, да и не только сейчас, вообще, в принципе, не время предвосхищать решение суда», – добавила Мария Захарова.