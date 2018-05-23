23.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина

Захарова считает, что прокуратура фейковой “АРК” поддерживает химеру


Санкции против Крыма вводятся для создания виртуальной реальности, связанной с полуостровом, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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«Вся эта внешнеполитическая блокада держится только на силовом давлении. Если бы людям не угрожали репрессивными методами, не шантажировали бы их, то ни о какой реальной блокаде и речи не могло быть.

Есть реальность – волеизъявление граждан, которая последние четыре года в ежедневном режиме реализуется. И есть усилия ряда стран, чтобы эта реальность не воспринималась, чтобы придумать некую виртуальную повестку», – сказала Захарова.

К структурам, оберегающим виртуальную реальность, она отнесла украинские ведомства типа прокуратуры несушествующей “АРК”.

«Они занимаются поддержанием ритуальной и виртуальной химеры. Люди, которые не подвержены влиянию и хотят быть объективными, приезжают в Крым. Все больше политиков, представителей гражданского общества, журналистов понимают, что есть реальность. Отрицание фактов просто невозможно», – сказала Захарова.

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