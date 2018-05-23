23.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Захарова считает, что Волкер не читал Минских соглашений

Спецредставитель Президента США на Украине Курт Волкер во время своего визита на Донбасс «традиционно озвучил ряд одиозных тезисов».

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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«Среди них – отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Это свидетельствует о том, что либо он не читал самих Минских соглашений, либо не желает замечать очевидного – под ними стоят подписи представителей Донецка и Луганска. Без прямого диалога с ними просто невозможно продвинуться в урегулировании конфликта будь то шаги в сфере политики и безопасности, либо дискуссии по поводу присутствия в регионе представителей ООН», – сказала Захарова.

Она поставила под сомнения статус Волкера как посредника в урегулировании конфликта на Донбассе.

«Подыгрывая милитаристскому настрою Киева и открыто лоббируя идею поставок туда летальных вооружений, что безусловно не принесет мира, господин Волкер не просто подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта. Тем самым ставится под вопрос роль посредника в урегулировании внутреннего украинского кризиса, на которую он претендует», – сказала Захарова.

Она считает неслучайным, что после отъезда американского госта вооруженные силы Украины активизировали провокации под Горловкой и в ряде других населенных пунктов.

«Поддержка Волкера воспринимается киевскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры. Мы исходим из того, что конфликт в Донбассе не имеет военного решения. Он может и должен быть урегулированным мирным путем на основе Минских соглашений. Очевидно, что западные представители, которые совершают инспекционные поездки на Украину, должны почаще напоминать Киеву о необходимости их неукоснительного выполнения», – сказала Захарова.