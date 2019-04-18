Захарова уклончиво прокомментировала выборы на Украине

18.04.2019, Ялта, Владимир Гладков

Москва не готова сейчас рассматривать будущие отношения с новой украинской властью, ибо нынешние заявления кандидатов в президенты – лишь лозунги для привлечения электората, которые не стоит расценивать серьёзно.

Об этом в кулуарах «V Ялтинского международного экономического форума» в ходе общения с журналистами рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не буду комментировать заявления кандидатов в президенты, потому что люди высказывают предвыборные политические соображения на грани лозунгов и так далее. Пройдёт второй тур, сформируется отношение вообще, в целом, к оценке выборов на Украине, там сформируется, хочется надеяться, соответствующее постэлекторальное государство-власть в контексте формирования новых или не новых, мы не знаем, как закончатся эти выборы, политических институтов, людей, которые должны будут прийти», – подчеркнула она.