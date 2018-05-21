21.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Захарова увидела первые признаки адекватности в отношении Запада к Украине

Российский МИД своими заявлениями по Украине «принуждает к реакции» страны Запада, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель российского внешнеполитического Мария Захарова.

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«Мы осуществляем комплекс мер, чтобы расшевелить международное сообщество и побудить его к запоздалой на несколько лет реакции на тот информационный терроризм, который творится на Украине», – сказала Захарова.

Она утверждает, что такая тактика себя оправдывает. Если пару лет назад организация ОБСЕ, Европейский союз вообще не замечали того, что творилось на Украине, то теперь они начали делать заявления.

«Пусть они необъективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как единым фронтом выступили общественные организации, которые занимаются свободой слова в связи с арестом главного редактора «РИА Новости Украина». Мы видели заявление канцлера Меркель. Оно не могло не последовать, потому что неделю назад, ФРГ озаботились тем, что российское посольство может не выдать визу журналисту, который помогал информатору Родченкову в пропаганде материалов, порочащих российский спорт. Появился повод задать им вопрос», – сказала Захарова.

Она видит прогресс и в тональности заявления Госдепартамента США, который высказал понимание обеспокоенности Киева по поводу российской «активной пропаганды».

«Еще несколько лет назад они бы полностью встали на защиту. Сейчас так или иначе мы слышим призывы к Киеву задуматься и выполнять обязательства по защите журналистов. Эта тенденция в меньшей степени очевидна в США, но в большей в Европе», – сказала Захарова.