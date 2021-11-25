Захарова: В ЕС знают, что приём Украины в НАТО дестабилизирует Европу

Среди стран-членов НАТО ещё остались трезвомыслящие государства, прекрасно понимающие, какую добавленную стоимость принесёт им членство Украины в Альянсе.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавнее заявление министра иностранных дел Украины Кулебы, который пожаловался на то, что в вопросе вступления его страны в НАТО якобы продолжает играть важную роль «российский фактор», поскольку некоторые члены альянса продолжают смотреть на Украину через призму России, – это какая-то антилогика. Они же должны понимать, что позиция обусловлена не столько российским, сколько общеевропейским фактором.

Приём в НАТО Украины не укрепит безопасность европейского континента. Наверное, в Министерстве иностранных дел Украины не знают, но в Европе остались специалисты, неплохо разбирающиеся в геополитике и понимающие, какую добавленную стоимость принесёт им членство Украины в этих структурах.

Они просчитали все эти риски и осознают, что подобные шаги просто ещё сильнее будут углублять разделительные линии и нарушат забытый принцип неделимости безопасности», – заявила Захарова.