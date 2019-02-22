Захарова в шоке от списка запрещённых на Украине книг

22.02.2019, Москва, Владимир Гладков

То, что творят украинские власти, запрещая ввоз в страну книг, дико для страны европейского пространства.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о запрете и систематическом изъятии с продажи на Украине книг российских авторов. Удивляет не только то, какие издания вошли в список запрещённой литературы, но и по каким причинам они должны быть изъяты», – заявила Захарова.

Также она привела несколько примеров.

«Запрет на книгу бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом». Всё, нельзя теперь читать эту книгу. Вот ещё одна еретическая книга – Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач».

Видимо, всё, что связано с интеллектуальными способностями, нужно блокировать в первую очередь, потому что это возможность думать. Это не нужно. Когда объясняли это решение, сказали, что якобы при написании этих материалов использовался анализ опыта работы в российских властных структурах. Другую книгу запретили, потому что там есть тезис о том, что «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы её граждане – удивительные люди» – всё, тезис запрещён на Украине.

Но это ещё хоть как-то можно объяснить. Но что плохого в кулинарной книге Нино Билихудзе «Грузинская кухня» – это тайна покрытая мраком. Ещё книга Малиновской «Записки практикующей ведьмы» – я не понимаю, чего они боятся, у них есть томос в конце концов. Запрещён был ряд детских книг, за детским и юношеским чтивом украинские эксперты следят особенно пристально.

Были запрещены уже ранее и учебники по химии и не за то, что там могла содержаться формула изготовления какого-то химического оружия – нет, было сказано, что «хотя формально учебное пособие не несёт в себе каких-то скрытых исторических подтекстов, в исходных данных указано, что оно изготовлено в России». И всё, не будет вам учебника химии», – рассказала Захарова.

«Это страшно. Мир через это проходил. Страшно представить, что всё это происходит на европейском пространстве», – добавила представитель МИД РФ.