Захарова вновь озвучила «несбыточную мечту»

30.08.2018, Москва, Елена Острякова

МИД РФ не теряет надежды убедить мировое сообщество оказать давление на Украину, чтобы та начала выполнять Минские договоренности.

Об этом сегодня журналистам заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Пытаемся побудить мировое сообщество к оказанию давления на Киев с целью реализации Минских договоренностей. Я понимаю, что эта фраза уже больше похожа на озвучивание несбыточной мечты, но надежды не теряем, потому что понимаем: речь идет не о политике как таковой, а о судьбах конкретных людей», – сказала Захарова.

Она напомнила, что Россия оказывает помощь ЛДНР.

«Со своей стороны делаем все возможное. В том числе поставляем в указанные районы для страдающего населения гуманитарную помощь. Делаем это регулярно, полноформатно и так далее», – сказала добавила представитель МИД РФ.