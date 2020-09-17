Захарова жестко ответила на абсурдное требование Польши

17.09.2020, Москва, Владимир Гладков

В Национальной прокуратуре Польши потребовали от России выдать диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения польского президентского самолёта Ту-154 в 2010 году.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, СМИ, а также общественность, обратили внимание на сообщение пресс-секретаря Национальной прокуратуры Польши о том, что это ведомство направило в суд ходатайство об аресте российских диспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска 10 апреля 2010 года в момент крушения польского президентского самолета.

Вот уже несколько лет в Польше настойчиво раскручивается конспирологическая версия трагического происшествия и ведется повторное расследование авиакатастрофы с целью обвинить в случившемся российскую сторону.

Хотя еще в 2011 году её причины были однозначно определены в отчете Международного авиационного комитета, с выводами которого согласилась и польская сторона: в условиях плохой видимости польские пилоты, вопреки предостережениям диспетчеров, приняли решение о посадке самолета в аэропорту Смоленска, что и стало причиной катастрофы.

Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается заработать на трагедии «политические очки» и обвинить в случившемся Россию», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что необоснованные требования польских чиновников являются не более чем политическим заказом, и Россия ни при каких обстоятельствах не выдаст своих граждан.

«Вряд ли стоит удивляться очередному откровенно абсурдному действию польских властей. В царящей в стране атмосфере русофобии государственные структуры зачастую просто выполняют «политический заказ».

Призываем партнеров прекратить этот спектакль и травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны – согласно нашей Конституции, Россия «не имеет права никому и ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан».

А вообще, тем, у кого крепкие нервы, я настоятельно советую прочитать на сайте Межгосударственного авиационного комитета расшифровку переговоров пилотов и диспетчеров. Это будет сложно, это тяжёлая вещь для ознакомления. Но это нужно сделать, чтобы понимать, что же тогда произошло», – добавила представитель МИД РФ.