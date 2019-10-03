03.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Минский процесс, Мнение, Политика, Россия, Украина
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Захарову умилил протестующий против «формулы Штайнмайера» Порошенко

Протестуя против подписания формулы Штайнмайера, экс-президент Украины Пётр Порошенко обвиняет нынешнего президента Владимира Зеленского ровно в той же «зраде», за которую его самого клеймили оппоненты весь его президентский срок.

Об этом в ходе брифинга рассказала официальны представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивило и даже умилило, что против этого (подписи формулы Штанмайера – ред.) и вообще против движения по пути реализации Минских договорённостей выступили силы, которые ассоциируют себя с бывшим президентом Порошенко. Вот это умиляет.

Потому что, во-первых, Минские договорённости были подписаны президентом Порошенко. Во-вторых, когда он вернулся, именно его, президента Порошенко и его делегацию, целая часть украинского истеблишмента обвинила в том, что он сдаёт позиции, и он на протяжении нескольких лет доказывал, что нет, подписав Минские договорённости, он позиции не сдал», – напомнила Захарова.

«Теперь он занимается ровно тем, чему противостоял все эти годы. Теперь он начинает обвинять нынешние киевские власти, что, идя по пути реализации Минских договорённостей и дополнительных форматов, которые способствуют их непосредственной имплементации, в частности, формула Штайнмайера, нынешние власти сдают позиции. То есть, как будто местами поменялись и стали противоречить сами себе – вот эта часть удивляет.

То, что есть люди со своей точкой зрения, но они при этом не были у руля в политическом процессе, это нормально для демократических государств», – добавила представитель дипведомства.

При этом она подчеркнула, что главное оставаться в рамках правового поля, чтобы протесты не переросли в очередную горячую фазу конфликта.

«Мне кажется, сейчас Украина это уже вряд ли выдержит, если очередной майдан приведёт к очередному беззаконию. Нужно сейчас бросать все силы на решения старых проблем, а не создавать новые», – отметила Мария Захарова.

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