30.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Захисники Європи: ВСУ приглашают в офицеры недоучек и уголовников

В связи с нехваткой кадров в украинской армии, стать офицерами теперь могут лица с судимостью и без высшего образования.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в настоящее время укомплектованность ВСУ офицерами категории «лейтенант – старший лейтенант», то есть работающих непосредственно с личным составом, в зоне «ООС» составляет менее 50%.

«Для доукомплектования этих должностей в Минобороны Украины даже принято решение о внесении изменений в «Инструкцию о прохождении военной службы».

Так, теперь, согласно внесённым поправкам, на офицерские должности с присвоением соответствующих офицерских званий можно назначать: лиц, не имеющих высшего образования, но проходивших срочную службу в силовых ведомствах Украины; лиц, имеющих судимости за совершение преступлений легкой и средней тяжести, при наличии у них документов об окончании высшего учебного заведения; лиц, ранее проходивших службу в правоохранительных органах, и имеющих специальные офицерские звания с присвоением равнозначного звания при поступлении на службу в Минобороны», – рассказал Эдуард Басурин.

Таким образом, по мнению представителя оборонного ведомства, офицерский корпус Украины всё больше будет походить на сборище уголовников и неудачников, не нашедших себя в другом месте, и пришедших в ВСУ заработать на убийстве мирных жителей Донбасса.

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