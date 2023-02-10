«Захистныки Бахмута»: Три дня пугающая тишина, русские роют ходы

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Помимо ЧВК, к штурму Артёмовска (Бахмута) уже присоединились регулярные части ВС РФ, после чего характер боёв начал резко меняться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил вернувшийся по ротации из оккупированного города боевик запрещенного в РФ нацистского батальона «Свобода» Нацгвардии Украины Владимир Ращук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала зашли кадровые военные ВС РФ и подтянули очень мощную артиллерию – нас «разбирали» именно из «стволки», нас «разбирали» танками с закрытых позиций, также они постоянно запускали и «Ланцеты», и, постоянно забываю, как называется, использовали 155 калибр, у которого есть наводка, то есть не просто вылетает, а корректируется (очевидно, снаряд «Краснополь» – ред.). Страшная штука, когда прилетает по позициям, здоровые валуны, брёвна – просто, как спички, разваливает, и вариантов почти нет», – вспоминал Ращук.

Однако, по информации сменивших его «побратимов», последние дня три пугающе тихие.

«Говорят, что царит какая-то тишина, и она нас пугает. Или перекинули силы в какое-то другое место, или есть какие-то другие планы. Потому что даже наша аэроразведка, которая следит – выпал снег, и даже два-три дня не видно, что там кто-то ходит по тем тропкам, которые мы постоянно контролировали и смотрели, откуда они ходят. Нет ничего, движения нет, вообще. Есть момент, что они могли сделать, и они это очень круто делают, подземные ходы. Они действительно умеют копать, они знают в этом толк. Есть у меня подозрение, что что-то такое они готовят. Но сейчас таких активных штурмов и даже активной работы артиллерии два-три дня нет», – рассказал боевик.