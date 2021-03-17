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17.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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«Захлебнутся ядом». В Крыму ответили Зеленскому

Новости Украины

Своими последними заявлениями по Крыму президент Украины Владимир Зеленский пытается создать информационный шум.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

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«Это традиционный инфошум, характерный для этого персонажа. Зеленского презирают за разочарование и предательство надежд. Фальшиво поставленными интонациями он читает подготовленный другими текст, так как своих мыслей у него нет. На Украине пытаются делать героями предателей и убийц, и гордится переворотами-майданами, уничтожившими их Родину. Они все сами захлебнутся своим ядом. В отличие от них, мы, крымчане, гордимся нашей Крымской весной, которая принесла мир, процветание и осуществление мечты – возвращение в Россию», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Он убежден, что на создание в Киеве так называемой «Крымской платформы» в Москве должны отреагировать на высоком уровне.

«Было бы неплохо, если бы МИД России жестко отреагировал на эту информпровокацию, указав США, Англии, Турции, их мелким европейским сателлитам на то, что они зря покушаются на территориальную целостность нашей страны, и это будет иметь для них соответствующие последствия», – считает Джаралла.

Вчера Зеленский заявил, что в 2014 году Россия «устроила фейковый референдум». По его словам, Киев подготовил некую «стратегию деоккупации» и «реинтеграции» полуострова.

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