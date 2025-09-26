«Захлопнем очи на демократию»: на Украине призвали Санду смело фальсифицировать выборы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Действующей власти Молдовы ради победы на предстоящих выборах следует сделать ставку на откровенно недемократические методы.

Об этом на канале ProUA, который ведет бывший депутат Верховной рады русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в ходе одной из парламентских драк, заявил киевский политтехнолог Олег Пастернак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт подчеркивает, что «пророссийский электорат хочет вендетты» за проигранные ранее выборы и напоминает, что Санду проиграла так называемый еврореферендум внутри страны, победив лишь за счет голосов диаспоры за рубежом.

«И сейчас пророссийский электорат раздражен, он хочет вендетты, хочет смести Санду, потому что и цены, и неустроенность жизни, и ситуация с медиа. Знаете, сколько телеканалов закрыли в Молдове за последние пару месяцев? Более пяти медиа пострадали», – описывает ситуацию украинский политтехнолог.

По его мнению, Санду сейчас перед сложным выбором: провести честные выборы или задействовать методы, «которые флером автократии сядут на ее плечи», с чем она будет жить».

Он считает, что Санду следует избрать недемократические методы.