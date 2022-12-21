«Заход очень мощный»: Россия стремительно меняет структуру и количество войск

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Численность российской армии должна быть увеличена до 1,5 млн человек.

Об этом сегодня на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек. Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», – сказал Шойгу.

Для решения этой задачи министр предложил поэтапно увеличить начальный возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Также предлагается создать Московский и Ленинградский военные округа, сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80–100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации. Сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

«Если я что-то понимаю в военно-политических вопросах (а я в них кое-что – да понимаю), это развёртывание группировки под крупный региональный конфликт (КРК) и одну операцию меньшего масштаба. Вообще, такой сильный “сигнал сдерживания” Вашингтону: мы будем готовы к эскалации раньше вас, причём в очень непростой для Вашингтона момент. Заход очень мощный для тех, кто понимает», – прокомментировал слова министра в своем ТГ-канале профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Возраст призыва на воинскую службу повысится до 30 лет, численность армии увеличится до 1,5 млн человек, сегодня около 900 тыс человек. Теперь и аспирантам не удастся откосить от службы. Армии нужны умные люди. Вопрос увеличения срока службы до 2 лет пока публично не обсуждается, но тут и обсуждать нечего. Понятно, что вернется и реальная “всеобщая воинская обязанность” как в 1986 году, и 2 года срочной службы», – пишет журналист Сергей Мардан.