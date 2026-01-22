Захвачена русская нефть: Франция официально вступила в «танкерную войну». Британия тоже в деле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВМС Франции сегодня перехватили в Средиземном море следовавший из Мурманска танкер, который, как утверждается, является частью «теневого флота» для экспорта российской нефти в обход незаконных санкций.

Об акте «абордажа» в запрещённой в РФ соцсети «Х» отчитался сам французский президент Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня утром ВМС Франции взяли на абордаж нефтяной танкер, следовавший из России, на который распространяются международные санкции и который подозревается в использовании чужого флага. Операция была проведена в открытом море в Средиземноморье при поддержке нескольких наших союзников. Это было сделано в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву… Деятельность «теневого флота» способствует финансированию агрессивной войны против Украины», – говорится на странице петуха Макрона.

Перехват был осуществлен между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко.

Кроме того, в европейских СМИ сообщается, что операцию поддержали «ВМС других стран, включая Великобританию». Более того, иностранные медиа указывают, что это «не первый случай».

Публицист Вадим Авва обращает внимание на совпадение акта «абордажа» и агрессивной риторики Зеленского в Давосе, касательно захвата российских танкеров.

«Сразу после встречи с Трампом, еврей-бандеровец, выступая перед «почтенной публикой» Давосского форума, снова потребовал ареста президента России и призвал захватывать танкеры с русской нефтью. Откликнулся, мгновенно, улетевший вчера из Швейцарии, президент Франции Макрон», – пишет Авва.

Политолог Юрий Баранчик предупреждает, что подобные действия будут практиковаться чаще, но не в открытом океане. Запад сделает ставку на «удушение», но без «перегиба палки».

«Сам факт успешного кейса легитимирует мысль, если мы можем это сделать один раз, то можем и чаще… Судя по конструкции, Франция сознательно подает дело так, чтобы оно выглядело не как захват российского танкера, а как задержание судна, нарушающего нормы судоходства и обходящего санкции. Попутно Макрон решает внутриполитические задачи, демонстрируя лидерство в Европе. Публичная фраза «мы не потерпим нарушений» как раз про это. Подобные действия будут практиковаться шире. В открытом океане ловить сложно и опасно, а вот в Средиземноморье, подходах к Суэцу, Гибралтар, Ла-Манш – пожалуйста. При этом постараются не перегибать палку, чтобы задержания повышали стоимость риска, но не превращались в де-факто морскую блокаду», – считает эксперт.

«Ещё раз: не найдем и не применим средства против подобного хамства, продолжим сидеть в падмасане, ожидая наступления гармонии Вселенной – ничем хорошим для нас это не кончится», – предупреждает Баранчик.

В то же время моряк запаса на канале военкора Семёна Пегова обращает внимание на то, что накануне в Москве состоялось заседание президиума Морской коллегии РФ под председательством помощника президента России Николая Патрушева, где обсуждался вопрос нарушения норм морского права со стороны недружественных стран.