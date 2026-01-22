Захвачена русская нефть: Франция официально вступила в «танкерную войну». Британия тоже в деле
ВМС Франции сегодня перехватили в Средиземном море следовавший из Мурманска танкер, который, как утверждается, является частью «теневого флота» для экспорта российской нефти в обход незаконных санкций.
Об акте «абордажа» в запрещённой в РФ соцсети «Х» отчитался сам французский президент Эмманюэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сегодня утром ВМС Франции взяли на абордаж нефтяной танкер, следовавший из России, на который распространяются международные санкции и который подозревается в использовании чужого флага.
Операция была проведена в открытом море в Средиземноморье при поддержке нескольких наших союзников. Это было сделано в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву…
Деятельность «теневого флота» способствует финансированию агрессивной войны против Украины», – говорится на странице петуха Макрона.
Перехват был осуществлен между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко.
Кроме того, в европейских СМИ сообщается, что операцию поддержали «ВМС других стран, включая Великобританию». Более того, иностранные медиа указывают, что это «не первый случай».
Публицист Вадим Авва обращает внимание на совпадение акта «абордажа» и агрессивной риторики Зеленского в Давосе, касательно захвата российских танкеров.
«Сразу после встречи с Трампом, еврей-бандеровец, выступая перед «почтенной публикой» Давосского форума, снова потребовал ареста президента России и призвал захватывать танкеры с русской нефтью. Откликнулся, мгновенно, улетевший вчера из Швейцарии, президент Франции Макрон», – пишет Авва.
Политолог Юрий Баранчик предупреждает, что подобные действия будут практиковаться чаще, но не в открытом океане. Запад сделает ставку на «удушение», но без «перегиба палки».
«Сам факт успешного кейса легитимирует мысль, если мы можем это сделать один раз, то можем и чаще… Судя по конструкции, Франция сознательно подает дело так, чтобы оно выглядело не как захват российского танкера, а как задержание судна, нарушающего нормы судоходства и обходящего санкции.
Попутно Макрон решает внутриполитические задачи, демонстрируя лидерство в Европе. Публичная фраза «мы не потерпим нарушений» как раз про это.
Подобные действия будут практиковаться шире. В открытом океане ловить сложно и опасно, а вот в Средиземноморье, подходах к Суэцу, Гибралтар, Ла-Манш – пожалуйста. При этом постараются не перегибать палку, чтобы задержания повышали стоимость риска, но не превращались в де-факто морскую блокаду», – считает эксперт.
«Ещё раз: не найдем и не применим средства против подобного хамства, продолжим сидеть в падмасане, ожидая наступления гармонии Вселенной – ничем хорошим для нас это не кончится», – предупреждает Баранчик.
В то же время моряк запаса на канале военкора Семёна Пегова обращает внимание на то, что накануне в Москве состоялось заседание президиума Морской коллегии РФ под председательством помощника президента России Николая Патрушева, где обсуждался вопрос нарушения норм морского права со стороны недружественных стран.
«Морская коллегия выработала комплекс мер реагирования на подобные нарушения. Их представят президенту, сами меры пока не разглашаются. Хорошего и даже доступного решения этой проблемы пока что не существует.
Конвоирование этих танкеров кораблями военно-морского флота слишком сложная и дорогостоящая задача, а в Чёрном море даже излишне рискованная. По данным различных источников, в интересах России работает от 500 до 1000 судов, так называемого, «теневого флота», и физически защитить даже половину из них Россия сейчас не способна – кораблей не хватит.
К тому же, это лишь привлечёт к ним ненужное внимание, «теневым» этот флот называется не случайно. Более доступным решением могло бы стать размещение вооружённых отрядов некой ЧВК на борту судов, проходящих опасные районы европейских морей.
Однако в этом случае возникнет другая проблема – что этим бойцам делать в случае попытки очередного силового захвата? Открывать огонь на поражение? Именно этого хотят наши возмущённые граждане и именно так, вероятно, и предстоит начаться войне с объединённой Европой», – рассуждает моряк.
