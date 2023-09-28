Захваченная раскольниками Киево-Печерская Лавра стоит пустая – без прихожан

Анатолий Лапин.  
28.09.2023 23:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Церковь


Так называемая «Православная церковь Украины» – это политическая организация, которая занимается захватами храмов, но не способна наполнить их прихожанами. По факту они просто «рейдерят» недвижимость канонической церкви, чтобы разорвать последнюю связь Украины с Россией. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Кирилл Молчанов.

В доказательство он приводит фотографии службы в захваченном раскольниками Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Всенощном бдении в праздник Крестовоздвижения – вчера и год назад, когда храм еще находился под контролем канонической Церкви. На снимках видно, что во времена принадлежности лавры УПЦ собор был полон прихожан, чего не скажешь о пустующем здании сегодня.

Так называемая «Православная церковь Украины» – это политическая организация, которая занимается захватами храмов, но...

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«Власть организовала закрытие храмов и ликвидацию УПЦ для того, чтобы разорвать последнюю связь между русским и украинским народами – духовную связь. Потому что определенная евхаристическая связь между УПЦ и РПЦ есть, теперь ее пытаются перерезать.

Что это дало ПЦУ? Они просто «отжали» храмы, но для них это – не места, где можно служить Богу, потому что у них нет прихожан толком, нет монахов, им некем заселить эти Лавры, а просто как недвижимость.

Вся эта ПЦУ – это не про веру в Бога и не про религию, это политическая организация, которая стоит на службе украинской власти. Такая себе модель государственного Православия, но поддержки населения это не имеет», – заявил Молчанов.

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