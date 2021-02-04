Захваченное государство: Запад с потрохами покупает Молдову

04.02.2021, Кишинев, Кристина Полякова

Евросоюз помогает лишенному полномочий молдавскому президенту Майе Санду купить лояльность мэров накануне парламентских выборов, рассказывает в авторской колонке корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале недели Санду подписала соглашение о сотрудничестве с Конгрессом местных властей. Президент объяснила это некой несправедливостью при распределении трансфертов из центрального бюджета в районные и местные. Вину Майя возложила на депутатов неподконтрольного парламента – разработчиков проекта госбюджета-2021.

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Президент, обладая правом законодательной инициативы, могла бы попробовать изменить ситуацию – выйти с поправками в бюджет. В парламенте у Санду есть собственная партия и союзники. Играя на противоречиях между Партией социалистов и Партией Шор, Санду вполне могла бы добиться изменений в бюджет.

Но вместо этого президент Майя Санду заключила с Конгрессом мэров молдавских сёл и городов соглашение, содержание которого не публиковалось. Повышать благосостояние рядовых граждан Санду предлагает не за счёт перераспределения средств в бюджете, а из европейских фондов.

«Люди хотят, чтобы у них была водопроводная вода и канализация, чтобы у них была работа в населенных пунктах. А у примаров должны быть все средства для решения проблем. Большие проекты требуют больших денег, а местные бюджеты маленькие, зачастую деньги делились несправедливо», – сказала Санду после подписания документа.

Противоречит Конституции

Вообще, сотрудничество всех ветвей и структур власти в Молдове предусмотрено законом. С точки зрения Конституции и нормативного законодательства подписание неких дополнительных протоколов выглядит бессмысленным.

На это обратил бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

«Давайте завтра организуем подписание соглашения между президентом и Национальной федерацией профсоюзов. Ведь интересы трудящихся превыше всего, даже интерсов, извините, Конгресса местных властей», – язвительно прокомментировал он.

Впрочем, несмотря на несоответствие закону, эта инициатива Майи Санду выглядит вполне осмысленно. Будучи президентом, она не имеет никаких рычагов и возможностей влиять на внутриполитические процессы в стране.

Молдову ждут досрочные парламентские выборы. Санду, как пусть и неформальному, но всё же лидеру партии ПАС, жизненно необходима поддержка «на земле», в районах Молдовы, среди мэров, сельских, городских, районных советников, председателей районов страны. Таким образом, подписывая соглашение, Санду фактически взяла под своё крыло сообщество местных властей, а инструменты для этого ей предоставляет Европейский союз.

Ослы с золотом

Практика сотрудничества европейских фондов с местными властями Молдовы существует не первый день. Представители европейского сообщества и поддерживаемые ими неправительственные организации проводили для мэров сёл и городов тренинги, обучали их писать проекты в западные фонды и помогали отправлять первые заявки.

Весь процесс, от обсуждения проблемы и написания проекта до предоставления финансирования, тендера на проведение работ и реализация задачи, проходил без участия правительства и представителей центральных властей.

Представители Евросоюза курировали соблюдение нормативов проекта на местах, а местные власти из кожи вон лезли, чтобы угодить «меценатам» и получить новые гранты. Для большинства мэров, подтвердивших свою лояльность «европейским ценностям», такие проекты стали платформой для неоднократного переизбрания.

Сотни миллионов евро поступали крохотными траншами от 100 до 300 тысяч на различные социальные и инфраструктурные проекты: строительство водоснабжения, возведение канализаций, ремонт школ, детских садов, модернизация отопительных систем в социальных учреждениях, организацию бизнес-центров и бизнес-инкубаторов и т.д.

По одной из программ SARD начинающие предприниматели в сельской местности просто получали безвозмездно по 10 тыс евро на начало собственного бизнеса. Из самых ярких примеров – выделение Евросоюзом администрации двух самых быстроразвивающихся городов страны, Кагулу и Унгенам, на «безвозмездной основе» в общей сложности 46 млн евро на … ремонт дорог, расчистку парков, обновление городского общественного транспорта, поддержку социальных объектов.

И в Кагуле, и в Унгенах, да и в подавляющем большинстве остальных населенных пунктов-рецепиентов европейской помощи мэрами уже несколько сроков кряду избираются сторонники сближения с Евросоюзом и Румынией.

Таким образом, кропотливо создаваемая Западом в Молдове сеть из неправительственных организаций и местных властей превратилась в ресурс политического давления.

Его успешно задействовали на президентских выборах, что позволило Санду победить Додона. Теперь президент Санду намерена использовать эти возможности на предстоящих уже в этом году досрочных парламентских выборах.