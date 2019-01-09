Захваченные на Украине храмы будут стоять пустыми – мнение

09.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Власти Украины будут осуществлять захваты храмов канонической УПЦ для новосозданной “ПЦУ”, привлекая боевиков праворадикальных организаций.

Такое мнение в эфире телеканала «ГТРК ЛНР» выразил бежавший из Украины после Майдана атаман организации «Верное казачество» Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Будет идти к тому, чтобы выдворить, выжать настоящих православных, каждый храм захватить себе, как сейчас это происходит на Украине и как это происходило.

Привозят боевиков, проводят фиктивное церковное собрание, выгоняют настоящих православных, выгоняют батюшку, меняют замки. После этого боевики уезжают, и в эту церковь никто не ходит», – сказал Селиванов.

Он полагает, что после захвата храма националистами верующие уйдут из них.

«Если зайти, даже в праздник, в раскольничий храм – там стоят полторы калеки. Только на Рождество и на Пасху приходят толпы людей, которым всё равно, куда ходить. И вот эти люди, которым всё равно, куда ходить – так называемые атеисты Киевского патриархата, буддисты Киевского патриархата, крымские татары Киевского патриархата – вот это и есть электоральная база, на которую опирается Порошенко и СЦУ – «Святейшая церковь Украины», как они её назвали», – отметил Селиванов.