Захваченный украинской армией Донбасс оказался не по зубам бандеровцам

22.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Жители части Донбасса, которую в 2014 году удалось захватить украинской армии, не чувствуют себя частью Украины, несмотря на по приказу вывешенные украинские флаги, присутствие солдат ВСУ и политику насильственной украинизации.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель молодежного крыла пробандеровской партии «Народный Рух» Андрей Рыбалко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я на прошлой неделе вернулся с подконтрольной Украине территории Донбасса, с тех городов, которые были освобождены в 2014 году. Как человек, который работал в госслужбе в сфере национально-патриотического воспитания, я был очень неприятно удивлён, что у нас до сих пор нет целостной системы мировоззрения, которая бы объединяла всех украинцев.

Потому что, освободив оккупированные территории, там стал украинский солдат, там подняли сине-жёлтый флаг, там есть украинские полицейские и украинская администрация, но, к сожалению, мы не смогли построить настолько целостную культурную политику для того, чтобы житель Донбасса понимал, почему Донбасс является Украиной, не в лозунгах, а в душе. Понимал свою важность как украинца на Украине», – рассказал националист.