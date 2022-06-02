«Захват АЭС и диверсии»: в Киеве озвучили план терактов на территории России

Новости Украины

Украина должна действовать более нагло и захватывать АЭС, подрывать мосты и нефтехранилища на территории России в ответ на успехи российской армии на фронте.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил экс-замглавы Совбеза Украины, бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, удары в российский тыл помогли бы ВСУ ввести РФ в заблуждение.

«Что касается захватов больших городов, возможно, не надо было бы этого делать, но что касается нанесения ударов по нефтехранилищам, электростанциям их, подрыв их железнодорожных и автомобильных мостов на территории Российской Федерации – это было бы значительно эффективнее. Я уже не говорю, что если они захватывают наши атомные станции, то таким же образом мы могли бы захватывать атомные станции, которые есть не так далеко от украино-российской границы. А мы, почему-то, пытаемся быть интеллигентными, когда нас бьют по лицу. Уважаемые, нужно не молчать, а вести себя в два раза более нагло и больше наносить ударов. Враг этого боится. К сожалению, мы не используем наш коэффициент и такое понятие, как военная хитрость и введение противника в заблуждение. Мы пытаемся защищаться, загнанные в угол, при этом мы же можем выйти из этого угла и нанести хук справа, слева непосредственно в челюсть Российской Федерации», – заявил Кривонос.