«Захват Каховки гораздо важнее контроля над самим Херсоном» – киевский пропагандист
Штурм правобережья имеет огромное значение для ВСУ, поскольку, таким образом, появляется возможность огневого контроля всей Херсонщины.
Об этом в своём видеоблоге заявил главред киевского пропагандистского издания «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Этот плацдарм удобный для огневой работы наших войск, однако, всё же, ситуация значительно отличается от того, как это было, например, на острове Змеиный, который был в зоне поражения украинской артиллерии, поэтому оборонять его было невозможно, или нести постоянные большие потери, и русские сделали «жест доброй воли» – бежали, как всегда.
Здесь ситуация иная, и связано это с тем, что плацдарм имеет достаточно большой размер, и пока что наша артиллерия не достаёт до района переправ. Наши войска ещё не приблизились на расстояние хотя бы на 25-30 км для того, чтобы можно было взять переправы под надёжный огневой контроль артиллерией», – сказал Бутусов.
При этом он признал, что ВСУ бьют по переправам через Днепр американскими РСЗО.
«Сейчас он обеспечивается, благодаря ракетам «Хаймарс», но у нас нет такого огромного количества «Хаймарсов», чтобы постоянно держать все места переправ через Днепр под обстрелом, не позволять таким образом строить огневой барраж и не позволять врагу пользоваться переправами или усложнить, абсолютно сделать невозможным их использование», – объяснил пропагандист.
«Конечно, если русских выбить из Правобережья, и это, как мы видим, является стратегическим заданием, то очевидно, что потом вероятность, что они смогут пересечь такую широкую реку, как Днепр, минимальная. Выход украинских войск на Правобережье позволит создать угрозу – взять под контроль Каховскую ГЭС», – добавил Бутусов.
В то же время он не исключил, что и русские могут превратить эту территорию в плацдарм для наступления.
«Однако есть угроза, что такой огромный плацдарм Россия сможет использовать, чтобы построить там стационарную оборону, закрепиться со временем, и этот плацдарм будет постоянной угрозой для нас, и он может быть плацдармом для российского наступления. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы эту угрозу устранили. Устранение этой угрозы, наступление на Берислав и Каховку имеет большое значение, поскольку для контроля всего плацдарма Каховка даже важнее, чем контроль непосредственно Херсона», – заключил киевский пропагандист.
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